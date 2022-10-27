شلالا: الوفد اللبناني لن يلتقي إطلاقا الوفد الإسرائيلي بالناقورة... وهذا ما كشفه عن من سيوقع الاتقاق!

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أوضح المسؤول الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، أنّ "هناك اجتماعًا للوفد اللّبناني الّذي سيحضر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة عند قرابة السّاعة العاشرة والنّصف من قبل ظهر اليوم"، مشيرًا إلى أنّ "مهمّة الوفد تسليم الرّسالة فقط، ولا توجد مفاوضات، ولن يلتقي الوفد اللّبناني إطلاقًا بالوفد الإسرائيلي".

ولفت، في تصريح من قصر بعبدا، إلى أنّه "لم يتمّ بعد تحديد من سيوقّع الاتّفاق من الجانب اللبناني"، مبيّنًا أنّ "المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ستكون موجودة في الناقورة، وستتسلّم من لبنان الإحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فوراً في اللحظة نفسها التي تسلَّم فيها الرسالة اللبنانية إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين".

وذكر شلالا أنّ "المراسم الرسمية لمغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا، ستبدأ الساعة 11 من قبل ظهر الأحد، أما المراسم الشعبية فستبدأ عند الـ11:30"