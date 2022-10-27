عناوين الصحف ليوم الخميس 27 تشرين الأول 2022

الأخبار: التحرير الثالث... بالردع
عودة النازحين السوريين: طوعية... ولكن
لقاح الكوليرا: 600 ألف جرعة خلال أسبوعين
الديار: البلاد تسابق الزمن: حكومة كاملة الصلاحيات أم الدخول بالمجهول؟
لبنان يدخل نادي السوق النفطي وتلفزيون لبنان لن ينقل المونديال
قلق إسرائيلي من بطولات «عرين الأسود» والتأسيس لـ «انتفاضة جديدة»
نداء الوطن: بري "لن يضيّع وقت الحوار بالمواصفات": شخصية تجمع ولا تطرح
السلطة تتقاذف "توقيع التطبيع": عون يوقّع للأميركيين وبوحبيب للأمم المتحدة
اللواء: 27 ت1: لبنان دولة نفطية بعد التوقيع في الناقورة
100 ساعة تنقل الخلاف حول عهد عون إلى الشارع.. و«رهان مهزوز» على حكومة ولو من الرابية
البناء: اليوم يدخل لبنان بقوة مقاومته نادي النفط والغاز دون اعتراف وتطبيع… ودون توقيع / هوكشتاين في بيروت… والناقورة تشهد صباحاً تسليماً منفصلاً وفاتراً لأوراق الاعتماد والقبول / فرضية ولادة الحكومة لا تزال على الطاولة… ودعوة بري للحوار تخترق جدران المقاطعة
النهار: يوم تاريخي: إبرام اتفاق الترسيم في نهاية العهد
الجمهورية: بايدن: إتفاق الترسيم فتح تاريخي
l'orient le jour: L’ombre du Hezbollah sur le président Aoun