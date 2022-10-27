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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 تشرين الأول 2022

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الأخبار: التحرير الثالث... بالردع

عودة النازحين السوريين: طوعية... ولكن

لقاح الكوليرا: 600 ألف جرعة خلال أسبوعين

 

 

الديار: البلاد تسابق الزمن: حكومة كاملة الصلاحيات أم الدخول بالمجهول؟
لبنان يدخل نادي السوق النفطي وتلفزيون لبنان لن ينقل المونديال
قلق إسرائيلي من بطولات «عرين الأسود» والتأسيس لـ «انتفاضة جديدة»

 

 



نداء الوطن: بري "لن يضيّع وقت الحوار بالمواصفات": شخصية تجمع ولا تطرح
السلطة تتقاذف "توقيع التطبيع": عون يوقّع للأميركيين وبوحبيب للأمم المتحدة

 

 

 


اللواء: 27 ت1: لبنان دولة نفطية بعد التوقيع في الناقورة
100 ساعة تنقل الخلاف حول عهد عون إلى الشارع.. و«رهان مهزوز» على حكومة ولو من الرابية

 

 

 

البناء: اليوم يدخل لبنان بقوة مقاومته نادي النفط والغاز دون اعتراف وتطبيع… ودون توقيع / هوكشتاين في بيروت… والناقورة تشهد صباحاً تسليماً منفصلاً وفاتراً لأوراق الاعتماد والقبول / فرضية ولادة الحكومة لا تزال على الطاولة… ودعوة بري للحوار تخترق جدران المقاطعة

 

 


النهار: يوم تاريخي: إبرام اتفاق الترسيم في نهاية العهد

 

 

 

الجمهورية: بايدن: إتفاق الترسيم فتح تاريخي

 

 



l'orient le jour: L’ombre du Hezbollah sur le président Aoun

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