أسرار الصحف ليوم الخميس 27 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر عراقية إن الأميركيين يجرون نقاشات ودراسات حول فرضيات مستقبل العراق منها واحدة تتضمن فرضية الانسحاب من سورية وأخرى تتضمن الانسحاب من سورية والعراق معاً وأن الدبلوماسيين المشرفين على الدراسات يقولون إن النتائج ترجح هذه الاحتمالات

خفايا

يقول مصدر إعلامي إن خمسة أسماء من التي يجري تداولها إعلاميا كمرشحين بارزين لرئاسة الجمهورية رصدت موازنة تقارب نصف مليون دولار شهرياً للحضور إعلامياً ضمن نادي المرشحين، وتوقع أن تقدم عروض لبعض الكتل التي تغير مرشحيها كل جلسة لتبنيها مقابل بدل عن كل صوت لكل جلسة.

اللواء: أسرار

همس

لم يُعرف بعد موقف عاصمة أوروبية معنية من ترشيح موظف كبير غير مدني، مع العلم أن عواصم عربية صديقة تتبنى هذا الترشيح بقوة.



غمز

تمسّك رئيس التيار الموالي بسرية الأسماء المقترحة للتوزير محل 3 وزراء مسيحيين من غير المحسوبين تماماً على تياره أو الولاء الشخصي له!



لغز

تُمهّد المصارف لعودتها إلى العمل كالمعتاد، مع استمرار الإجراءات المخففة، بدءاً من الثلاثاء المقبل، بحملة إعلامية – إعلانية لتلميع صورتها!



نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ قرار منع السفر لا يزال قائماً على رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد طارق خليفة ويُنتظر أن تشهد القضية تطوّراً يتمثّل باستدعاء الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود للاستماع إليه بصفة شاهد.

رفعت الأجهزة الأمنية كافة مستوى جهوزيتها تزامناً مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولمواكبة المرحلة الجديدة، نظراً للتطورات غير المحسوبة التي قد تطرأ محلياً.

تساءلت جهات سياسية عن صحة ما تردد حول قيام وزير الطاقة بعدد هائل من الموافقات على أشغال أملاك نهرية واسقاط أملاك عامة الى أملاك خاصة.