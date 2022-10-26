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خضر: سنتخذ إجراءات قانونية بحق المتسببين بكارثة صحية وبيئية في عرسال

26
OCTOBER
2022
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كلف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مصلحة الصحة في المحافظة بأجراء كشف عاجل على الحفر المخصصة للصرف الصحي في بلدة عرسال، في إطار متابعته لملف انتشار وباء الكوليرا في البلدة، حيث يتم إفراغ الصرف الصحي الناتج عن مخيمات النازحين، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والبيئية.

وبنتيجة الكشف الميداني تبيّن وجود 4 حفر مخصصة لهذه الغاية، وجميعها غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية، مما يهدد مياه الشفة، بخاصة وان حفرتين منها على مجرى السيل، مما يؤدي الى اختلاطها بنبعي بلدتي العين والفاكهة عند انجراف مياه الأمطار.

وأشار المحافظ خضر الى أنه "سوف يتخد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهذه الكارثة".

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