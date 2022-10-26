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رئيس الجمهورية كرّم الصليب الأحمر ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذا السعف واستقبل نصار

26
OCTOBER
2022
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كرم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جمعية الصليب الأحمر اللبناني على "التضحيات الإنسانية والجهود التي بذلتها في مختلف الفترات التي مرت على لبنان"، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف.

وسلم الرئيس عون، بعد ظهر اليوم، الوسام إلى نائبة رئيس الصليب الأحمر ميريام غندور، في حضور أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية، وهم: قصي شرف الدين، روزي بولس، أمينة بري فواز، رجا عساف، سامر بو نادر، طوني الزغبي، غسان حنا وجورج الكتاني.

وأشاد رئيس الجمهورية ب"التضحيات التي قدمها الصليب الأحمر، رئيسا وعناصر ومتطوعين عبر حضورهم الدائم باندفاع على مستوى كامل الوطن وفي مواجهة مختلف الأزمات، لا سيما لجهة الجهود المضاعفة التي بذلوها في التصدي لفيروس كورونا ومساعدة الأهالي بعد انفجار مرفأ بيروت".

وحيا عون "شهداء الصليب الأحمر اللبناني وجرحاه، الذين لم تمنعهم المخاطر من تلبية نداء وطنهم لإنقاذ أرواح غيرهم من دون أي تردد أو تمييز".

وردت غندور شاكرة ل"الرئيس عون مبادرته"، لافتة إلى أن "الرئيس عون هو الرئيس الفخري للجمعية وداعمها لها من خلال مطالبته الدائمة بإعطاء مسعفيها أبسط حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم ليتمكنوا من الاستمرار في عطائهم".

نصار

وكان عون استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى واقع القطاع السياحي على أبواب فصل الشتاء".

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