تامر: تصدير الدفعة الأولى من التفاح اللبناني الى مصر عبر محطة الحاويات في مرفأ طرابلس

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اعلن المدير العام للنقل البري والبحري، مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر في بيان، أنه تم مساء أمس تصدير أول دفعة من التفاح اللبناني الى جمهورية مصر العربية عبر محطة الحاويات في مرفأ طرابلس، وقد تمت العملية بنجاح نتيجة للتنسيق التام بين ادارة المرفأ والجمارك ومحطة الحاويات وتجار الفواكه.

أشار في بيان، الى أنه "تم تأمين كل التسهيلات اللازمة، خصوصا لجهة تأمين الكهرباء للتبريد الدائم وسرعة النقل والتحميل من الباحات الى السفينة، حيث سيستغرق وصولها الى جمهورية مصر العربية فترة ضئيلة جداً لا تتعدى ثلاثة أيام".