Mr. Le Président Michel Aoun :Malgré vents et marées- Samir Messarra

Vous n’avez à aucun moment cessé de travailler pour le bien du Liban et des Libanais.

Vous vous êtes hissé au-dessus des campagnes calomnieuses dont le but était de vous discréditer.

Vous avez résisté aux pressions internes et externes pour imposer à notre pays des solutions insensées.

Vous avez éliminé la présence du terrorisme sur nos frontières qui menaçait notre sécurité.

Vous avez instauré une nouvelle loi pour les élections parlementaires qui s’est avérée être plus équitable et équilibrée.

Vous avez compté sur la bonne foi de quelques-uns de nos partenaires qui vous ont trahi et nié.

Vous vous êtes engagé de mettre en exécution le droit du Liban d’exploiter sa richesse pétrolière et vous l’avez fait.

Vous avez déclaré un combat féroce, difficile et inachevé contre la corruption et vous allez le raviver.

Vous avez refusé les ingérences étrangères dans les affaires internes du pays et vous les avaient exposées.

Vous avez élaboré des projets de lois réformistes qui ont été mis dans les tiroirs, mais seront un jour adoptés.

Vous avez protégé le pouvoir judiciaire qui vous adéçu, mais vous aller doubler vos efforts pour le libérer.

Malgré vents et marées M. le Président, et pour toutes ces raisons ci-haut mentionnées,

Nous avons fortement confiance en vous et nous allons continuer…

ومعك مكملين...