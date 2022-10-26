هيئة قضاء زحلة بالتيار: أن يجهل مناصرو القوات التقاليد الدّبلوماسيّة ليس بمشكلة لكن أن يجهل نائبٌ وقاض سابق هذه التقاليد فهي كارثة

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صدر عن هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحرّ البيان التالي:

أن يجهل مناصرو القوات اللبنانيّة التقاليد الدّبلوماسيّة ليس بمشكلة رغم تدنّي المستوى الأخلاقي لديهم. لكن أن يجهل نائبٌ في مجلس النّواب وقاض سابق أو يتجاهل هذه التقاليد فهي كارثة التصاريح الإعلاميّة والمزايدات الشّعبويّة.

إذ لا بدّ أن نذكّر الحاقد بإنجازات رئيس حزبه في حقبة الوصاية حتّى يومنا.

فليسأل النائب جورج عقيص سمير جعجع عن الرسالة التي أرسلها للرئيس الياس الهراوي بخطّ يده، يعرض عليه تسهيل مهمّة القوات السّوريّة في المناطق الحرّة مقابل التخلّص من حالة ميشال عون. وثمّ في 13 تشرين قصفت مدفعيّة القوات قصر بعبدا بالتزامن مع دخول الجيش السوري.

وأيضاً هل نسي جورج عقيص زيارة سمير جعجع مع وفد قواتي كبير سوريا لتعزية الرئيس الأسد بوفاة نجله باسل تحت شعار واجب اجتماعي؟! بيما رفض التعزية بالمناضل مسعود الأشقر بحجة الإختلاف السّياسي.

وليسأل النائب ستريدا جعجع عن عدد زياراتها لغازي كنعان لتسهيل خروج زوجها من السجن.

وليسأل عقيص الوزير السابق بيار بو عاصي عن انجازاته بملف النازحين عندما تولى وزارة الشوون الإجتماعية وأوقف عدّ النازحين السّوريّين. وماذا عن بطولات زميلته مي شدياق التي رفضت عودتهم إلا على دمائها. وعن قول جعجع الشهير "فلْيَحكم الإخوان" وزياراتهم لخلايا إرهابيّة في عرسال؟

في الأخير من يتعمّد أسلوب "النصّف خبر" ويعمد دائمًا تحريك الغرائز العدائيّة تجاه الآخر، كان عليه مقاومة الإحتلال عندما وجب ذلك. نائب القوات... نائب الفتنة.