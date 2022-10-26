تحذير من الأونروا حول تزايد الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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حذرت نائب المفوض العام للأونروا ليني ستينسيث من "أزمة إنسانية مأساوية" جراء ارتفاع كبير في معدل الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، البلد الغارق منذ ثلاث سنوات في أزمة اقتصادية مزمنة.





ويأتي تحذير ستينسيث بعدما ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجهات المانحة الحصول على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.





وقالت ستينسيث خلال لقاء مع صحافيين في بيروت "هذا يعني أن الجميع تقريباً غير قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية".





وأوضحت أن "ثلثي عائلات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أفادوا بأنهم قللوا عدد وجباتهم اليومية"، مضيفة "أنها أزمة إنسانية مأساوية".