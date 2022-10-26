الاشقر شكا من ضعف النشاط السياحي مع بداية فصل الخريف الحالي: فنادق عدة تتوجه للاقفال هربا من كلفة المازوت

A + A -

طالب رئيس "إتحاد النقابات السياحية" رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر، في بيان ب"ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع إنتاج الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لأن توقف معامل المؤسسة عن إنتاج الكهرباء يشكل معضلة لا بل مصيبة على المجتمع اللبناني والقطاعات الإقتصادية على إختلافها لا سيما القطاع السياحي".



وكشف الأشقر في بيان اليوم عن أن "العديد من المؤسسات الفندقية بدأت تقفل خارج بيروت وذلك بسبب إرتفاع كلفة التشغيل الكبيرة الناتجة عن إرتفاع أسعار المازوت وإنخفاض نسبة الحجوزات".



ولفت الأشقر الى "ضعف النشاط السياحي في لبنان مع بداية فصل الخريف الحالي"، مشيرا إلى أن "نسبة التشغيل الفندقي في بيروت تبلغ حاليا حوالي 40 في المائة في بيروت و15 في المائة خارجها".



ورأى الأشقر أن "هذه النسب محبطة وغير جيدة للمؤسسات السياحية"، عازيا هذا الأمر إلى أجواء عدم الإستقرار والتشنج التي تسيطر على لبنان سياسيا وأمنيا".



وإذ أوضح الاشقر "أن مشاكل القطاع الأساسية اليوم تعود إلى إنهيار سعر صرف الليرة وضعف العمل في المؤسسات السياحية"، أشار الى انه "في فصل الصيف كان قسم كبير من أرباح هذه المؤسسات يذهب لتغطية كلفة المحروقات (المازوت)، أما الآن فنسب التشغيل منخفضة وبالتالي يرى أصحابها إنه من الأفضل الإقفال بدل تكبد الخسائر.