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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التقت وفد مبادرة STAR الدولي

26
OCTOBER
2022
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إلتقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم في مقرها الكائن في فردان - البريستول ظهر اليوم، الوفد الدولي الذي يمثّل " مبادرة إسترداد الأموال المنهوبة " STAR برئاسة الدكتور بدر البنا ومشاركة القاضية رنا عاكوم المكلّفة بمهام وحدة الاتصال من قِبل وزارة العدل.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل التعاون بين الهيئة والمبادرة التي "وعدت بتقديم كل الدعم لها وتسهيل تواصلها مع الهيئات الموازية والمرجعيات الفاعلة في سائر الدول".

كما تم التوافق على" متابعة التواصل تمهيدا لتفعيل دور الهيئة في مجال استعادة الاموال الناتجة عن جرائم الفساد في لبنان".

وفي ختام اللقاء شكر رئيس الهيئة الوفد" على ما أبداه من رغبة صادقة في دعم الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل القيام بواجباتها على أكمل وجه".

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