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الخوري يلتقي السفيرة الكندية ووفداً من مكتب الامم المتحدة “ستار”

26
OCTOBER
2022
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم يرافقها المستشار السياسي جويل مونفي والمستشار القنصل كريستيان جوليكور، وقد تم البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة وبخاصة في قانون استقلالية السلطة سلطة القضائية ومصيره، وكذلك في ملف انفجار المرفأ ومسألة المواطنَيْن الكنديَيْن الموقوفَيْن بنتيجة التحقيقات في الملف المذكور، وفي مصير ملف انفجار المرفأ والمرحلة التي وصل اليها .

“مبادرة ستار” عن مكتب الأمم المتحدة
وكان الوزير خوري قد اجتمع أمس في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتحديدا من مجموعة “مبادرة ستار ” المعنية بقضايا ملفات الأموال المنهوبة أو الأموال المتأتية عن الفساد والمؤلفة من خبراء في العدالة الاجتماعية ومن أعضاء في البنك الدولي، وتم البحث خلال اللقاء في سبل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد ، علماً ان “ستار ” تتعاون في هذا الإطار مع عدد من المنظمات الدولية ، منها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،ومجموعة الثمانية ، ومجموعة العشرين ،و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي ‏والشرطة الدولية (الانتربول).

 

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