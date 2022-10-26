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توضيح من مؤسسة كهرباء لبنان حول الأصوات "غريبة" في معمل الزوق الحراري

26
OCTOBER
2022
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التوضيحي التالي بشأن الأصوات التي صدرت من معمل الزوق الحراري ليل أمس، جاء فيه: "إن مؤسسة كهرباء لبنان وبالرّغم من الظروف الصّعبة التّقنية والماليّة والنّقديّة التي تواجهها، والتي يفرض عليها أن يكون هناك إنتاج طاقة بحدود الـ 1000 ميغاوات على شبكة النقل لتأمين استقرار هذه الشبكة، تقوم بمحاولة ربط مجموعة واحدة جزئية في معمل الزوق الحراري بحدود 90 ميغاوات بظروف تقنيّة صعبة جدّا" وذلك لتأمين المرافق الأساسيّة بالدولة اللبنانية".

وتابع البيان، "بعد محاولات عدة لربط المجموعة الأولى عند الساعة 10:50 من مساء يوم أمس على الشّبكة وأثناء بدء الصعود بالحمولة، حصل عطل على صبابات العنفة مما أدّى إلى انقطاعها".

وأشار الى أن "هذا الأمر أدّى إلى ارتفاع ضغط مفاجئ في المرجل وبالتالي إلى فتح صبابات الأمان Soupape de sûrete لتنفيس الضّغط الزّائد في المرجل ممّا يؤدّي إلى صدور هذه الأصوات".
واعتبر أن "هذا الأمر هو طبيعي يمكن حصوله عند البدء بتدوير أيّ من المجموعات وصودف أن حصل ليلا" ممّا أدى إلى سماعه بشكل مدوّي وبالتالي إنّ مؤسسة كهرباء لبنان تطمئن المواطنين أن هذا إجراء تقني ويحصل مرارا" ولا ينطوي إلى أي شيء من الخطورة من أيّ نوعﹴ كان".

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