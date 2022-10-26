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رئيس الجمهورية استقبل وفد البنك الدولي والسفير الياباني مودعا: دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها

26
OCTOBER
2022
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير
الاعلام زياد المكاري الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة سياسيا واقتصاديا، إضافة
الى أوضاع وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها.
وفد البنك الدولي
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد
فريد بلحاج والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاريه،
وعرض معهما للتعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي. ولفت السيد بلحاج في خلال
الاجتماع الى انه كان في لبنان في بداية عهد الرئيس عون، وهو اليوم في لبنان أيضا في نهاية
العهد، شارحا ما قدمه البنك الدولي من قروض ميسرة للبنان لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت
وجائحة كورونا، حيث كان لبنان اول بلد ينال مساعدات من البنك لتأمين اللقاح ضد الجائحة. كما
شملت تقديمات البنك الدولي تمويل مساعدات غذائية وفي مجالي التنمية المستدامة والتغذية.

وأشار الى ان التعاون الدولي مهم لخدمة التطورات التي ستحصل بعد ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية، وبدء التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول اللبنانية البحرية والمنطقة الاقتصادية
الخالصة الجنوبية.
وشكر الرئيس عون السيد بلحاج على الاهتمام الذي يبديه البنك الدولي دائما لحاجات لبنان،
معتبرا ان مرحلة اقتصادية جديدة سيعيشها لبنان بعد البدء بالتنقيب عن النفط والغاز، واستثمار
الثروة الطبيعية له. واعتبر ان دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان على رغم الظروف الاقتصادية
والمالية الصعبة التي يمر بها.
وحضر اللقاء مع وفد البنك الدولي الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة
الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران أنطوان قسطنطين واسامة خشاب.
سفير اليابان
واستقبل الرئيس عون، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، سفير اليابان لدى لبنان
السيد تاكيشي اوكوبو Takeshi Okubo في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية،
بعد ثلاث سنوات على توليه رئاسة البعثة الدبلوماسية اليابانية.
ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير اوكوبو في تعزيز العلاقات اللبنانية اليابانية،
والمساعدات التي ساهم في تأمينها خلال الظروف الصعبة التي مرت على لبنان في الاعوام
الثلاثة الأخيرة.
وتقديرا لما قدمه السفير اوكوبو، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط
اكبر. ورد السفير شاكرا الرئيس عون لمبادرته، مؤكدا على متانة العلاقات اللبنانية-اليابانية،
والحرص على تطويرها في كافة المجالات.

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