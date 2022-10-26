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جهاد العرب ينفي هذه التسريبات الإعلامية المزعومة

26
OCTOBER
2022
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صدر عن المحامي مارك حبقة بيان جاء فيه: "بوكالتنا عن جهاد العرب، وعطفاً على التسريبات الإعلامية المزعومة حول مساهمة موكّلنا في أعمال حفر أرض مقر إقامة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يهمّنا توضيح ومع كامل إحترام الموكّل لشخص فخامة رئيس الجمهورية، أنّه "ليس هنالك من رابط أو دور لا من بعيد أو قريب أو أيّة علاقة للموكل من أيّ نوع كان سواء كمقاول أو كمقاول من الباطن في أعمال حفر ارض محل الإقامة المذكور أعلاه وفي أي مشروع آخر أيًّا كان نوعه له علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بفخامة رئيس الجمهورية".

واعتبر أن "الهدف الرئيسي من زجّ إسم الموكّل بهكذا شائعات هو تشويه سمعته والإساءة الى مكانته في المجتمع سيّما أنّ هذا الأخير قد تعرّض مؤخّرا للإشاعات والحملات البغيضة بحقّه".

وتابع, "علماً أنّنا بصدد إستخلاص سائر النتائج القانونية المقتضاة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة المسؤول عن إطلاق هذه الإشاعات وخلفياتها وأسبابها، توصّلا لملاحقتهم أمام المراجع القضائية المختصة لاسيما أن للموكّل ثقة كبيرة بالقضاء اللبناني وبنزاهة القضاة اللبنانيين في إحقاق الحق".

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