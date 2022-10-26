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سعود: انخفاض الدولار بفضل الترسيم..."غصبا عن سلامة"!!

26
OCTOBER
2022
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كتب الصحافي غسان سعود:

معلومات:
فعل سلامة كل ما يلزم لايصال الدولار الى الاربعين..
وعشية الترسيم بذل جهد هائل لمنع تحسين سعر الصرف، في ظاهرة تاريخية غير مسبوقة في الموكب: انفراج اقتصادي امني سياسي هائل يقابله ارتفاع في سعر الصرف 😂
وكانت خطة سلامة ان يصدر التعميم الاخير غدا الخميس ليلا او صباح الجمعة، تقفل المؤسسات سبت احد (اثنين، عيد) فيستيقظ الناس الثلاثاء مع مغادرة عون القصر على دولار باقل من ثلاثين الف..
محضر اجتماع الرئيس مع أحد الخبراء الماليين يوثق التفاصيل. وقد بدا من بعدها عمل مكثف امني ماليسياسي لإسقاط مخطط سلامة، حيث لم يعد الحاكم اللاعب الوحيد في سوق المال.
ومع بدء الانخفاض، ورغم اصدار سلامة للتعميم من اجل الادعاء ان الفضل لتعميمه وليس للترسيم..
عاد سلامة - بعد التعميم - واشترى الدولار من المحظيين من شركات الصيرفة باكثر من ٣٨ الف، في وقت كان السعر بالسوق ٣٥، ليعوض عليهم خسائرهم..
وهو ضخ لبناني في السوق ليرفع سعر الصرف مجددا.
في السياسة، تعثرت مساعي سلامة لربط انخفاض الدولار بمغادرة عون.
نشطت ماكينة سياسية أمنية مالية لتحبط مسعى سلامة بكل تداعياته السياسية.
انخفاض الدولار بفضل الترسيم، غصيا عن سلامة، والتوقيع غدا يفترض ان يخفضه اكثر..
واذا تحققت معجزة التشكيل يمكن الحفاظ على هذا الانخفاض، والاستفادة من الترسيم وعودة توتال لتصحيح المؤسسات المالية العالمية تصنيف ابنان المالي.
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