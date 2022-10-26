سعود: انخفاض الدولار بفضل الترسيم..."غصبا عن سلامة"!!

كتب الصحافي غسان سعود:

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فعل سلامة كل ما يلزم لايصال الدولار الى الاربعين..

وعشية الترسيم بذل جهد هائل لمنع تحسين سعر الصرف، في ظاهرة تاريخية غير مسبوقة في الموكب: انفراج اقتصادي امني سياسي هائل يقابله ارتفاع في سعر الصرف

وكانت خطة سلامة ان يصدر التعميم الاخير غدا الخميس ليلا او صباح الجمعة، تقفل المؤسسات سبت احد (اثنين، عيد) فيستيقظ الناس الثلاثاء مع مغادرة عون القصر على دولار باقل من ثلاثين الف..

محضر اجتماع الرئيس مع أحد الخبراء الماليين يوثق التفاصيل. وقد بدا من بعدها عمل مكثف امني ماليسياسي لإسقاط مخطط سلامة، حيث لم يعد الحاكم اللاعب الوحيد في سوق المال.

ومع بدء الانخفاض، ورغم اصدار سلامة للتعميم من اجل الادعاء ان الفضل لتعميمه وليس للترسيم..

عاد سلامة - بعد التعميم - واشترى الدولار من المحظيين من شركات الصيرفة باكثر من ٣٨ الف، في وقت كان السعر بالسوق ٣٥، ليعوض عليهم خسائرهم..

وهو ضخ لبناني في السوق ليرفع سعر الصرف مجددا.