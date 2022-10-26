بالصور الرصاص دخل المنازل.. سلسلة أحداث أمنية شهدتها طرابلس ليلاً!

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شهدت مدينة طرابلس ومحيطها ليلاً أحداثاً أمنية بين اشتباكات وإطلاق نار في الهواء وإشكالات.

وشهدت منطقة القبة - طرابلس إطلاق نار كثيفاً حيث إثر إشكال فوري بين عائلتين في محلة "مشروع الحريري" تخلله إطلاق نار متبادل بين الطرفين من دون تسجيل إصابات، وأظهرت الصور تضرر عدد المنازل من الرصاص.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال وتعقّب مطلقي النار، فيما عاد الهدوء إلى المنطقة.

وفي منطقة جبل البداوي سجّل إشكال في "صالة الحبايب" ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى وتخلل الاشكال إطلاق نار، وعرف من بين الجرحى "م. ش" من الجنسية السورية.

وفي طريق الميناء، أطلق مجهولون يستقلون سيارة نوع "مرسيدس 300" في الهواء من سلاح حربي.