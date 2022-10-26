القرم: لبنان ينتقل بسرعة إلى عالم الاقتصاد الرقمي

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أطلقت “هواوي” برعاية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وحضوره، مسابقة “تقنية المعلومات والاتصالات في لبنان” بدورتها السادسة تحت عنوان “رسالة إبداع من لبنان إلى العالم”، من فندق فينيسيا في بيروت، بالتعاون مع وزارة العمل ممثلة بالوزير مصطفى بيرم.

كما شارك في الاحتفال الملحقة التجارية في السفارة الصينية لي جينغ ممثلة سفير الصين، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي إندراوس، الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” في لبنان أيدن لي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “تاتش” سالم عيتاني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” ومديرها العام جاد ناصيف، ورؤساء جمعيات المعلوماتية والاتصالات في لبنان وعمداء الجامعات وخبراء في عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين.

وقال الوزير القرم: “أتوجه بالتهنئة إلى شركة هواوي على إستمرارها بتقديم أحدث التكنولوجيات لقطاع التعليم العالي في لبنان و العالم، ابتداء من استثمارها في القطاع التعليمي في لبنان وصولا الى هذه المسابقة السنوية التي نرعى حفل إطلاقها في لبنان. تنطلق المسابقة لهذا العام بجو حافل من الحماس بعد ما مرّ به العالم خلال جائحة كورونا، و ما مر به بلدنا الحبيب لبنان من أزمات مالية وصحية و اقتصادية”.

وأضاف: “تصيب هذه المسابقة أهداف عدة، أهمها إعادة ثقة الشباب اللبناني بقدراته التعلّمية والإبداعية، وتسلّط الضوء على الابتكارات التكنولوجية التي تأخذ الطالب اللبناني إلى أعلى المراكز، و تجلّى ذلك واضحا بحصول الفريق اللبناني العام الماضي على المرتبة الثانية عالميا في مسابقة هواوي السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وختم قائلا: “هذه المسابقة تليق بنا، لأن بلدنا يمتلك عددا كبيرا من الجامعات الرائدة والكثير من الطاقات الشبابية المبدعة، ‎التي تثبت قدراتها دائماً. وهنا لا بد من الإشارة الى أن لبنان ينتقل بسرعة إلى عالم الاقتصاد الرقمي عبر مبادرات رائدة من قبل القطاعين العام والخاص. أريد أن اختم كلمتي بدعوة طلاب التكنولوجيا في مختلف جامعاتنا للتقدم والمشاركة في هذه المسابقة، إنها فرصة لكم وللبنان يجب ان نستفيد منها”.