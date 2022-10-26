بو انطون معايدا الTayyar.org: ليوم صاروا ٢٠ سنة و من ٢٠ سنة لليوم و رغم الامكانيات المالية القوية لصفحات ثانية كانوا و بعدن الأول...!

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كتب مقدم البرامج شربل بو انطون عبر حسابه على فايسبوك:

بال ٢٠٠٢ لما بلش ال tayyar.org متل هالايام بتعرفوا الانترنت كانت محدودة و موصولة عالتلفون...

المهم كنت موظف بشركة و بس كومبيتر واحد موصول عليه الانترنت عند الصديقة كلوديا ...

كنت كل يوم وقت الغدا فوت لعندها و نفتح و نشوف آخر الأخبار عالسكت متل كانوا عم نهرب شي او نحضر شي محظر...

هلقد كانوا قواية و هلقد كانوا مرجعنا...

ليوم صاروا ٢٠ سنة و من ٢٠ سنة لليوم و رغم الامكانيات المالية القوية لصفحات ثانية كانوا و بعدن الأول...

برافو Patrick Bassil