living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- ميقاتي أمام مهلة أخيرة.. وأدوات التصدّي جاهزة!

26
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص- عُلم أن مهلة أخيرة مُنحت لترتيب الوضع الحكومي تنتهي في الساعات المقبلة، قبل أن يُقفل ملف التأليف نهائيا لتُفتح الستارة على مرحلة بالغة الخطورة، تبدأ بإشكال دستوري معلن لكن من غير المعروف على ماذا ستنتهي.
وقالت مصادر معنية إن من الضروري أن تتشكل حكومة جديدة قبل نهاية تشرين الأول، وأن يُنتخب كذلك رئيس للجمهورية. لكن إذا تعذّر هذان الأمران قبل انتهاء الولاية الرئاسية، فليكن واضحا أن صلاحيات رئيس الجمهورية تتولاها فقط حكومة تتمتع هي بالصلاحيات الدستورية كاملةً، أي حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب ويكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شريكًا كاملاً في عملية تشكيلها، ويصدر هو مرسوم تشكيلها قبل انتهاء ولايته.
وذكّر المصدر بأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة وميتة دستوريا، بالكاد تصرّف الأعمال، فاقدة ثقة المجلس النيابي المنتخب في أيار، وتاليا باتت محدودة الصلاحيات، لا تستطيع ان تجتمع، ولا يمكنها تلقائيا وشرعيا ودستوريا أن تتولى ما أناطه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية تتولاها حكومة كاملة الأوصاف حال الشعور الرئاسي.
أضاف المصدر: أما إذا اصرّ ميقاتي على اعتبار حكومته كاملة الصلاحيات، وحاول القيام مقام رئاسة الجمهورية متخذا له صلاحيات رئاسية تُحظَّر أن تكون في متناوله، فإنه يصبح مغتصب سلطة ويتسبب بفوضى دستورية وسياسية، ويضرب تاليا أساس الشراكة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني، وقد يجرّ البلاد إلى ما هو أخطر.
وختم: حيال هذا الوضع ولمنع الفوضى الدستورية ولحماية الطائف من المغامرين، في جعبة التيار الوطني الحر وكذلك الرئيس عون مجموعة خيارات تضع حدا للانزلاق في المحظور، منها ما يتّصل بإسقاط كل الصفات القانونية والمقومات الشرعية عن الحكومة الحالية، لكي لا تتحول أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق الوطني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout