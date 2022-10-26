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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022

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الأخبار: نكسة حكومية: لبنان إلى الفراغ الشامل؟

«ملحمة» نابلس: المقاومة تبذل الدم ولا تستسلم
التلاعب بسعر الصرف: سياسة سلامة لتوزيع الخسائر بين السيئ والأسوأ

 

 

 

الديار: رفع السقوف يبلغ مداه حكومياً... ترجيح التشكيل في الربع ساعة الاخيرة
«القوات» غير مُتحمس لحوار بري... الترسيم مع سوريا غير مُيسر

 

 

 


البناء: عون لميقاتي: طبّق وحدة المعايير وتعال المساء لنصدر معاً مراسيم الحكومة / دعوة بري للحوار النيابي تجذب 100 نائب… والأولوية للتوافق على معايير تأمين النصاب / «إبراهيم الملفات الصعبة» يقود عودة النازحين: العودة طوعيّة… وسورية جدّية /

 

 

 

 


اللواء: وداع رئاسي «على زغل».. وميقاتي لانتخاب الرئيس أولاً
عون يغادر بتبنٍ كامل لطروحات باسيل.. والبنك الدولي لن يُموِّل الكهرباء

 

 

 

 

نداء الوطن: إسرائيل تبدأ الاستخراج من "كاريش"... و"حزب الله" يمنع التغطية الإعلامية لـ"حفل الناقورة"
عون يقلّد باسيل "وسام التشكيل" وميقاتي يستحرم "الضرب بالميّت"!

 

 

 


الجمهورية: وقع الفراغ الرئاسي... والحكومي

 

 

 


النهار: الحكومة بلا تعديل وميقاتي يرفض "إدارة الرابية"

 

 

 


l'orient le jour:  Derrière le niet de Damas à Michel Aoun

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