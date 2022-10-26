عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022

A + A -

الأخبار: نكسة حكومية: لبنان إلى الفراغ الشامل؟

الأخبار

«ملحمة» نابلس: المقاومة تبذل الدم ولا تستسلم

التلاعب بسعر الصرف: سياسة سلامة لتوزيع الخسائر بين السيئ والأسوأ

محمد وهبة



الديار: رفع السقوف يبلغ مداه حكومياً... ترجيح التشكيل في الربع ساعة الاخيرة

«القوات» غير مُتحمس لحوار بري... الترسيم مع سوريا غير مُيسر



البناء: عون لميقاتي: طبّق وحدة المعايير وتعال المساء لنصدر معاً مراسيم الحكومة / دعوة بري للحوار النيابي تجذب 100 نائب… والأولوية للتوافق على معايير تأمين النصاب / «إبراهيم الملفات الصعبة» يقود عودة النازحين: العودة طوعيّة… وسورية جدّية /



اللواء: وداع رئاسي «على زغل».. وميقاتي لانتخاب الرئيس أولاً

عون يغادر بتبنٍ كامل لطروحات باسيل.. والبنك الدولي لن يُموِّل الكهرباء

نداء الوطن: إسرائيل تبدأ الاستخراج من "كاريش"... و"حزب الله" يمنع التغطية الإعلامية لـ"حفل الناقورة"

عون يقلّد باسيل "وسام التشكيل" وميقاتي يستحرم "الضرب بالميّت"!



الجمهورية: إ



النهار: الحكومة بلا تعديل وميقاتي يرفض "إدارة الرابية"



l'orient le jour: