أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول بريطانيون من أصول عربية إن الرئيس الجديد للحكومة ريتشي سوناك من أشدّ المتحمّسين لـ»إسرائيل» ونقل السفارة البريطانية الى القدس كعاصمة لـ «إسرائيل» وإنه من المتعصّبين ضد المهاجرين رغم أنه يتحدر من صفوفهم ودعوا الى عدم التسرّع في التصفيق لفوزه.



خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن الارتباك في موعد زيارة الوفد اللبناني الخاص بترسيم الحدود الى دمشق عائد الى سعي الوفد اللبناني لترتيب موعد يسبق زيارة الوسيط الأميركي الى بيروت وعدم ملاءمة هذا الطلب مع الجهوزية السورية وتجنّب دمشق الربط بين الأمرين منعاً لسوء الفهم.

اللواء: أسرار

همس

لاحظت مصادر مقرَّبة أنه كلما اقتربت المساعي من توفير مصادر للطاقة، تتحرك دولة كبرى للتعطيل، ثم تبتعد عن المشهد!



غمز

استمر اللغط حول مدى رغبة سوريا للدخول في مفاوضات الترسيم البحري للحدود الشمالية، من دون تبيان معطيات ترجِّح كفة القبول..



لغز

جرت تدخلات مع مرجع كبير لمنح أوسمة لبعض الشخصيات في موسم الأوسمة، من دون جدوى!

نداء الوطن: خفايا

تردد ان معطيات معينة قد تعيد مزايدة السوق الحرة إلى نقطة الصفر من جديد.

يرفض رئيس بلدية كسروانية إقراره بتقصير عمال البلدية في اتخاذ بعض الإجراءات العملية الرادعة للحد من انتشار ظاهرة رمي النفايات قرب مجاري تصريف المياه، بحيث يتهم وزارة الأشغال بالتقصير وهي بدورها تعلن أن تنظيف هذه الطرقات لا يندرج ضمن نطاق مسؤولياتها.