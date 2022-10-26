نداء الوطن: حكوميًا: "فرصة التأليف" لا تزال سانحة

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

رفضت أوساط مواكبة للملف الحكومي التسليم بانتهاء "فرصة التأليف" مؤكدةً أنها لا تزال سانحة وستبقى متاحة "حتى آخر ساعة" من الولاية الرئاسية، موضحةً أنّ الوسطاء مستمرون بجهودهم بمعزل عن احتدام السجال الرئاسي والسياسي والإعلامي، لتعرب الأوساط في هذا السياق عن قناعتها بأنّ الأمور ليست مقفلة بالشكل الذي تبدو عليه، وأنّ حلحلة العقد المستعصية ممكنة في حال صفت النيات وصدقت الوعود المقطوعة باستعداد الجميع لتدوير الزوايا في سبيل تأمين ولادة حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات وتحمّل المسؤوليات في مرحلة الشغور الرئاسي.