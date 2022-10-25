رئيس الجمهورية منح البزري وسام الإستحقاق المذهب من الدرجة الأولى

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قلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب عبد الرحمن البزري وسام الإستحقاق اللبناني "المذهب" من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهوده ودوره المميز في مكافحة جائحة كورونا - كوفيد-19، وترأسه للجنة الوطنية للقاح كورونا، وبناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي وموافقة مجلس الأوسمة.

وشكر من جهته النائب البزري كلاّ من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الأوسمة على منحه وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى "المذهب"، معتبرا أن "الجسم الطبي والصحي في لبنان من مسعفين وعاملين صحيين وممرضين وتقنيين وأطباء هم من يستحقون التكريم لجهودهم في مواجهة جائحة الكوفيد-19، والإنتصار عليها رغم الظروف الإقتصادية والسياسية الصعبة"، متوجها بـ"التحية لشهداء الجسم الطبي والصحي الذين سقطوا في مواجهة الجائحة ومساعدة المرضى".

كما حيا البزري "الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، واللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية، واللجنة الوطنية للقاح الكورونا كونهم شركاء أساسيين في مواجهة الوباء لأنهم أعطوا صورة مُشرقة عن لبنان وعن قدرة اللبنانيين في زمن المحنة والشدائد، حيث تمكّن لبنان من إحتواء هذه الجائحة وتداعياتها، فتميز عن العديد من الدول حتى تلك التي تملك إمكانيات أكبر وقدرات أكثر".

وختم البزري مؤكدا أن "مختلف العناصر الطبية الخيّرة التي أسهمت في مواجهة الكورونا ستُسهم أيضاً في مواجهة الكوليرا ومنع تفشيها ومساعدة المواطنين وحماية أمنهم الصحي."