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الانظار مشدودة نحو الخميس المقبل, موعد الترسيم

25
OCTOBER
2022
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جاءت مقدمة أخبار الOTV المسائية كالتالي:

يمضي الاسبوع الاخير من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، فيما يمضي كثيرون في مخططاتهم الجهنمية لإدخال البلاد في المجهول، وربما الفتنة، على خطين:

الخط الاول، التمسك برئيس التحدي، الذي لن يؤدي الا الى منع انتخاب رئيس جديد، خصوصا ان النصوص الدستورية واضحة، لناحية النصاب والاكثرية، في وقت اثبتت الجلسات الرئاسية السابقة ان هناك عجزا لدى الافرقاء بتأمين العددين المطلوبين من النواب، ما يحتم الحوار.

اما الخط الثاني، فالسعي الى تكريس سابقة دستورية بتسليم حكومة فاقدة للصلاحيات والثقة النيابية، صلاحيات الموقع الاول في البلاد، وهذا ما لن نسكت عنه ولن نقبل به ولن نسمح فيه وسنواجهه بكل ما اوتينا من قوة، كما اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وفي غضون ذلك، تبقى الانظار مشدودة نحو الخميس المقبل، موعد التكريس النهائي لاتفاق الترسيم الحدودي الجنوبي، في وقت اثار الترسيم مع الجانب السوري لغطا لم يتبدد غباره حتى الآن.

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