القاضية غادة عون: شكرا على وسام الاستحقاق اللبناني المذهب... شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون يا أنزه وأشرف الناس

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غرّدت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حسابها عبر تويتر وقالت: "شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون يا انزه واشرف الناس. يا من أنقذت البلد من ابشع عصابة إرهابية وجعلت من لبنان دول نفطية. شكرا لانك كنت دائما امينا للقسم. فناضلت ضد الفساد وتمسكت بالتدقيق الجنائي رغم كل التجني. ودعمت كل قاض قرر التضحية بكل شيء في سبيل نصرة العدالة ومحاربة الفساد."

وأضافت: "شكرا على وسام الاستحقاق اللبناني المذهب الذي عوضت لي به عن كل الأسى والظلم الذي عانيت منه في المؤسسة القضائية. شكرا يا صاحب الأيادي البيضاء يا أول القضاة يا اشرف وانزه الناس."