بوصعب يستقبل "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان": لاقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم وفد من منظمة " مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان " وأعضاء اداريين من الكونغرس الاميركي ، ثم انتقل الجميع الى صالون المجلس حيث جرى اجتماع موسّع مع رؤساء بعض اللجان النيابية السادة النواب ابراهيم كنعان ، فادي علامة ، بلال عبدالله ، آغوب بقردونيان ، اديب عبد المسيح ، سيمون ابي رميا ، فريد بستاني ، طوني فرنجية وعناية عز الدين بالاضافة الى أمين سر هيئة المكتب في المجلس النيابي النائب آلان عون . وقد تم التطرق الى سبل التواصل بين اعضاء من الكونغرس ودور منظمة " مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان " الفعّال في دعم لبنان للمضي قدماً لاقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي .