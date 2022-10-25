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حجار: هناك توافق بين سوريا ولبنان لعودة آمنة للنازحين... وغداً تتحرك أول قافلة لسوريا

25
OCTOBER
2022
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اكد وزير الشؤن الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار خلال لقائه مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن هناك توافق بين الدولتين اللبنانية والسورية من اجل عودة آمنة للنازحين ومن يتكفل ويرعى ذلك الامن العام اللبناني، لافتًا الى ان غداً تتحرك اول قافلة لسوريا.

وأشار الى أن ان هدف الزيارة هو مواكبة عملية العودة التي ستتم غداً والتأكيد على انها تكون عودة آمنة طوعية، وقال: "التقينا بعائلات وعملنا على تطمينها ان كل الاشاعات التي تسمعونها غير صحيحة".

وتمنى من المجتمع الدولي ان يتخطى عُقد رد السوريين بشكل غير طوعي وتمنى أيضًا على السوريين عدم اقامتهم بطريقة غير طوعية التي سيكون مردودها سيىء.

وشدد على أن بقاء اللاجئين السوريين إنساني، قائلًا: "علينا ان نعمل على عودتهم الى سوريا، ومن يرفض ذلك من عواصم القرار عليه بإبقائهم عنده هناك طلبات لجوء لا تتعدى الواحد بالمئة اذا كانو انسانيين ليستقبلوا العدد الاكبر، هل يعقل ان يكون السوريون اكثر من اللبنانيين فعدد السوريين في عرسال يفوق ثلاث مرات عدد اللبنانيين، هل تقبل بروكسل ان يكون عدد اللاجئين اكثر من عدد سكانها بثلاث مرات، هل فكروا بالوضع الاقتصادي، البيئي النفسي، والصحي في عرسال؟".

وتمنى ان لا ينفجر الوضع في عرسال، قائلًا في السياق: "رأيت خلال جولتي في عرسال وضع غير جيد بين اللبنانيين من عرسال وبين النازحين، اتمنى ان لا تؤثر على الطرفين ومن سمح بإبقاء هؤلاء الناس بالبقاء هم من لا يريدون ذلك بعدما اصبح الوضع مستقر في سوريا".

وأكد حجار على وجود توافق وطني وقرار وطني يرعى موضوع العودة، قائلًا: "كنت قد اعلنت من القصر الجمهوري بتصريح لي اننا على تواصل دائم مع سوريا، علينا ان نشجع مواكبة هذا الحدث وهو بمثابة موقع اعلى من ترسيم الحدود، هناك حصلنا على ثرواتنا الطبيعية هنا سنعمل على رد هويتنا واذا لم نبدأ بالعودة هناك مشكلة من كل ولادة اثنين سوريين هناك ولادة لبنانية".

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