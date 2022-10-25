المكاري زار جامعة الروح القدس وبحث مع رئيسها في امكان عقد بروتوكول تعاون مشترك

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زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، ترافقه مستشارته اليسار نداف جامعة الروح القدس - الكسليك، حيث استقبله رئيس الجامعة الأب طلال هاشم ومدير المكتبة العامة في الجامعة الأب جوزف مكرزل.



وهدفت الزيارة الى البحث في امكان عقد بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الإعلام، للاستفادة من خبرات الجامعة وتوفير تدريب لطلابها في مختلف مديريات الوزارة، من "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للإعلام"، ومديرية الدراسات والمنشورات، اضافة الى تعاون مع مركز "فينيكس للدراسات اللبنانية" في الجامعة من اجل حفظ ارشيف الوزارة.



كما تم خلال اللقاء التداول في الوضع التربوي في لبنان، وما يعاني من صعوبات خلال هذه الازمة، مع التشديد على اهمية التخطيط والتوجيه الصحيح للطلاب.



وقدم الاب هاشم لمحة عن الجامعة والتطورات التي شهدتها، وتطرق الى مختلف الكليات والاختصاصات الموجودة فيها وخصوصا المتخصصة بالاعلام.



بعدها، كانت جولة ميدانية للوزير في ارجاء الجامعة، حيث زار المكتبة العامة التي تعد من اهم المكتبات في الشرق الاوسط واغناها. وقدم له الاب مكرزل شرحا عن اقسام المكتبة، وبخاصة "مركز فينيكس للدراسات اللبنانية" الذي يحتوي على قسم الارشيف والمخطوطات والكتب. وقد اطلع على الاعمال فيه، مبديا اعجابه بالحرفية والتقنيات العالية والمتطورة التي تجري خلال اعمال الترميم والحفظ والترقيم والتوثيق.



المكاري

وخلال الجولة، قال الوزير ردا على سؤال عن أهمية تعاون الوزارة والجامعة: "من ضمن تعاوننا مع الجامعات اللبنانية، زرت اليوم جامعة الكسليك وقد تأخرت في زيارتها، وما لمسته من تطور يفرح القلب ويعطي أملا بأن لبنان ما زال موجودا في إرثه وتقاليده وتراثه، وقد دهشت بما رأيته اليوم من تطور في "مركز فينيكس" الذي يضاهي اهم المراكز العالمية" .



اضاف المكاري :"من صمن تطوير مؤسسات الوزارة، اتينا اليوم للبحث في تعاون مع الجامعة في كل ما يرتبط باختصاصات الإعلام والتصميم والتصوير والسينما والتلفزيون، اضافة الى المحافظة على الارث. وقد سررت كثيرا بما رأيته من عمل محترف ينم عن ايمان جامعة الكسليك بالحفاظ على الإرث اللبناني، حيث يحتوي "مركز فينيكس" فيها على مجموعة غنية وقيمة من المخطوطات والكتب والصور والمستندات القديمة، اضافة الى ارشيفات لشخصيات لبنانية معروفة وغير معروفة تضيف قيمة على تراث لبنان وتاريخه".



وتابع :"آمل ان يتم توقيع هذا التعاون مع الجامعة في اقرب وقت ممكن، لنبدأ مباشرة بالتعاون مع الطلاب وادارة هذا المركز لتبادل الخبرات. وكما تعلمون تملك وزارة الإعلام اثمن ارشيف في لبنان والشرق الأوسط، علينا المحافظة عليه والاستفادة منه، كي يكون في متناول الجميع ويمد الدولة اللبنانية بمردود مادي".



وعن موضوع النقل المباشر للمونديال على "تلفزيون لبنان"، كشف الوزير المكاري انه "سيتلقى الجواب عن امكانية النقل خلال اليومين المقبلين ليتمكن اللبنانيون من متابعة المباريات مجانا".

الاب هاشم

من جهته، رحب الأب هاشم بالوزير، مثمنا زيارته للجامعة، وقال: "نحن مستعدون لكل تعاون وانفتاح مع اقسام الوزارة ونضع كل طاقات اساتذتنا وطلابنا وبرامجنا في خدمتها من اجل لبنان. والتعاون الذي سيوقع سيكون على اكثر من صعيد".



اضاف: "اسست الجامعة "مركز فينيكس للدراسات اللبنانية" بهدف البحث عن كل تاريخ مكتوب او مصور للمحافظة عليه، وهذه المبادرة اتت من قناعتنا بأن المجتمع الذي لا يملك تاريخا لا يستطيع بناء المستقبل، علينا المحافظة على تاريخنا وقراءته واخذ العبر منه كي نبني مستقبلا جديدا".



واعتبر انه "على الرغم من كل ما يحصل في لبنان، يجب ان تكثر المبادرات الفردية المنظمة والمدروسة للوصول الى لبنان اكثر تطورا وجمالا". وأعلن "ان كل ما يحتوي "مركز فينيكس" تضعه الجامعة في خدمة الباحثين".



واختتم الوزير جولته بزيارة كلية الموسيقى والاطلاع على استديوهاتها وارشيفها الموسيقي، برفقة عميد مشارك الأب ميلاد طربيه.



يذكر ان مشروع التعاون مع جامعة الكسليك يأتي من ضمن مشروع الأرشيف في وزارة الإعلام مع السفارة الفرنسية على مدى عامين الذي يستفيد منه تلفزيون لبنان و"إذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للإعلام" و مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ، بهدف حفظ ورقمنة وتثمين ارشيف هذه المديريات الاربعة في الوزارة. ومن هنا تطمح الوزارة الى التعاون مع كل الجامعات المهتمة بالأرشيف على غرار جامعة الكسليك بهدف وضع الارشيف في متناول جميع الباحثين والاكاديميين والاعلاميين.