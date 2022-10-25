الرئيس عون: حل مسألة التشكيل بسيط جداً وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لإصدار المراسيم

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قال رئيس الجمهورية في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة والمدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد

وأضاف الرئيس عون أن ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، وعندما يأتي دور "التيار الوطني الحر" في عملية التسمية يصار الى التمسك بالتدخل واختيار هم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية

واعتبر أنه اذا حصل شغور رئاسي ستكون الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة

كاشفا أن حل مسألة التشكيل بسيط جداً وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لإصدار المراسيم