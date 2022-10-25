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وفد من البنك الدولي زار ميقاتي وأعلن ان البنك مستعد لتقديم بين 300 و 500 مليون دولار للبنان

25
OCTOBER
2022
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اعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ان "البنك الدولي، وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، مستعد لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليون دولار أميركي، يخصص لموضوع التغطية الإجتماعية الذي هو جد مهم، خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر ، ولمشاريع آخرى تتعلق بأستدامة الغذاء والزراعة المستدامة". واوضح بان "البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معا للمضي قدما في مشاريع مهمة في ميدان التغطية الإجتماعية والزراعة المستدامة. وأريد مرة آخرة ان أعرب عن دعم البنك الدولي للبنان وللشعب اللبناني في السراء والضراء".

وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على راس وفد من البنك الدولي في السراي الحكومي ضم المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، لفت بلحاج الى ان "اللقاء كان بناء وايجابي مع ميقاتي، أعطانا الفرصة للبحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان. ولطالما كان البنك الدولي داعما للبنان وللشعب اللبناني".

وردا على سؤال عن تمويل البنك الدولي لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، ذكر بأن "موضوع الطاقة والكهرباء في لبنان هو موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكا مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام ٢٠٠٢، وهناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل الى مستوى من التمكن الذي يعطينا القدرة على النظر بإيجابية الى امكانية المضي قدما في دعم هذا المجال، فنحن مستعدون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار وهذه كلها غير موجودة". واوضح ان هذه الاصلاحات يمكنها أن تفتح الباب أكان للبنك الدولي او لشركاء آخرين في دعم قطاع الكهرباء اكثر في لبنان.
وردا على سؤال، كشف بلحاج ان "قيمة دعم البنك الدولي للبنان زادت عن السنة الماضية حيث بلغ دعم التغطية الإجتماعية نحو ٢٤٦ مليون دولار، ثم خصصنا قرضا قدره نحو ١٥٠ مليون دولار للأمن الغذائي. وهذه السنة نحن مستعدون لتقديم ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ الف دولار لإعطاء أمكانات للشعب اللبناني وللشرائح الضعيفة منه، ونحن نحاول أن ندعم الشعب والحكومة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق".
واستقبل ميقاتي النائب أحمد الخير.

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