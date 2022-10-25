الحجار من مخيم النخيل في عرسال: بقاؤكم موقت... و٨٥ بالمئة من الأراضي السورية آمنة

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طالب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار خلال زيارته مخيم النخيل في عرسال، النازحين السوريين بالإبتعاد عن الإشاعات ردا على من يقولون اننا نردكم الى سوريا بشكل غير طوعي.



وقال:"كما ان هناك إشاعة ثانية تشير الى انكم ستواجهو ن المشاكل عندما تصلون. انتم ذاهبون ضمن آلية متفق عليها بين الدولتين من خلال الأمن العام، ومن يذهب الى سوريا يذهب على مسؤوليتنا، هناك اشاعات تبث، واخبار مغلوطة لتخفيف اعداد الذين تسجلوا من أجل العودة للبقاء في لبنان".



ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن ٨٥ بالمئة من الأراضي السورية آمنة، القلمون آمن وسوريا مستعدة لإستقبالكم، كما انه صدرت عدة قرارات عفو من قبل الدولة السورية.