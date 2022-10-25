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النص الكامل للإستراتيجية الأميركية للأمن القومي: خفض التوترات في المتوسط وإنهاء الصراعات بالديبلوماسية

25
OCTOBER
2022
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ينشر tayyar.org النص الكامل لوثيقة الإستراتيجية الأميركية للأمن القومي National Security Strategy الصادرة في تشرين الأول 2022 والواقعة في 48 صفحة.
 
وقد أرجأت إدارة الرئيس جو بايدن إصدارها أكثر من 20 شهرا بفعل مجموعة من العوامل، في طليعتها الأزمات الدولية الكبرى المتتالية التي واجهتها واشنطن، وآخرها الحرب الروسية – الأوكرانية.
 
في الجزء الخاص بالشرق الأوسط، دعت الإستراتيجية إلى "شرق أوسط أكثر اندماجا" من شأنه أن يقلل على المدى البعيد مطالب الموارد من الولايات المتحدة.
 
وحددت 5 مبادئ تتحكّم برؤية واشنطن للشرق الأوسط:
 
1- دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تحترم قواعد النظام الدولي، مع تمكينها من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
 
2- عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وعدم التسامح مع الجهود التي تبذلها أي دولة للسيطرة على دولة أخرى -أو المنطقة- من خلال الحشود العسكرية أو التوغلات أو التهديدات.
3- العمل على خفض التوترات وخفض التصعيد وإنهاء الصراعات حيثما أمكن ذلك بالديبلوماسية.
 
4-العمل على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم، ومن ذلك هياكل الدفاع الجوي والبحري المتكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.
 
5- العمل على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
 
وأكدت الوثيقة دعم اتفاقات أبراهام بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك حل الدولتين بوصفه أساسا لتسوية الصراع العرابي الإسرائيلي.
وجاء في نص إستراتيجية الأمن القومي:
National security strategy
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