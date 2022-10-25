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كركي يشرح آلية تطبيق الزيادة المالية على الأجر الشهري

25
OCTOBER
2022
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "في 2022/10/19، صدر المرسوم  10598 القاضي باعتبار الزيادات الممنوحة (بدل غلاء معيشة) بموجبه هي من الكسب الذي يتّخذ أساساً لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد نشر في الجريدة الرسمية ملحق عدد 45 تاريخ 2022/10/20، ليكون هذا النص الصريح تأكيداً على خضوع هذه الزيادة لاشتراكات الصندوق بجميع فروعه.
 
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي  مذكّرة إعلامية حملت الرقم 694  بتاريخ 2022/10/25 شرح بموجبها آلية تطبيق الزيادة المالية كالتالي:
 
إضافة 600 الف ل. ل. على أساس الأجر الشهري، و 28 الف ل.ل. على أساس الأجر اليومي الذي كان يتقضاه الأجراء في 2022/9/30، اعتباراً من 2022/10/1.
تضاف هذه الزيادات الى الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفروع الضمان لتصبح على الشكل الآتي:
 
5.600.000 ل.ل. بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة .
3.425.000 ل.ل. بالنسبة لفرع التقديمات العائلية والتعليمية.
كما تعدّل اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين واشتراكات باعة الصحف والمجلات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، اعتباراً من2022/10/1  لتصبح :
 
206.000 ل.ل. شهرياً
7.000 ل.ل. يوميًا
وأمل المدير العام أن تضافر جهود أطراف الانتاج الثلاثة في لجنة المؤشر من أجل التوصّل الى زيادة إضافية للرواتب في القريب العاجل نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها عمال ومستخدمو لبنان".
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