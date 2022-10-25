أبيض: لبنان في سباق للحد من انتشار الوباء...!

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أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أن "وباء الكوليرا موجود والهدف هو كيف نحاصره والتخلص منه والخطر هو عندما يكون عدد المرضى يزيد عن عدد الاسرة".

وقال في حديث لقناة "الجديد": "نحن الآن في سباق للحد من انتشار الوباء".

وذكر أن "التقارير التي نصدرها حول موضوع وباء الكوليرا شفافة ودائرة الترصد الوبائي متواجدة في كل المناطق ونتعاون مع الوزرات الاخرى ".

وأشار الى أن "عين العاصفة في عكار وببنين بالتحديد حيث نسبة كبيرة من الاصابات بالكوليرا ونحاول حصر الوباء هناك أما في بقية المناطق في لبنان فان الاصابات متفرقة".