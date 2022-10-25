الأمطار غدًا.. استعدوا!

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يسيطر طقس خريفي مستقر اليوم على لبنان ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويتحول الطقس غدا الى غير مستقر وممطر مع عودة انخفاض الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

الثلاثاء:

- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٤ درجة.

- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

- الرؤية جيدة تسوء محلياً

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: يتحول خلال النهار الى غير مستقر وغائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة تكون غزيرة في بعض المناطق وتترافق مع تساقط البرد. والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة ساحلا ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الخميس: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية جبلاً, والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.