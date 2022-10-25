living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مراكب الموت.. من تجارة البشر إلى تجارة المخدّرات!

25
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
محمد ملص - لم يحل تغيّر الطقس دون استمرار عصابات تهريب البشر في تسيير رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وكان آخرها الرحلة التي أعلن الجيش عن إحباطها قبل خمسة أيام عند شاطئ بلدة شكا. اللافت في إعلان الجيش كان العدد الضئيل للأشخاص الذين كانوا على متن المركب، والذي لم يتجاوز الـ55 شخصاً. تساؤلات كثيرة طُرحت حول الموضوع، خصوصاً أن عصابات الهجرة لا تكتفي بهذا العدد القليل لكي تطلق رحلة. فمن المعروف أنّه، ومنذ بداية حركة الهجرة، كان عدد الركاب يتخطى الـ150 شخصاً غالباً، بل وصل في بعض الأحيان إلى 300 شخص على العبّارة الواحدة، في سبيل جني أرباح كبيرة لا تقلّ عن 100 ألف دولار وتتجاوز نصف المليون دولار أحياناً.
 
 
فما هي تفاصيل هذه الرحلة؟ ولِم انطلقت بهذا العدد القليل من الركاب؟
 
 
في المعلومات التي حصلت عليها "الأخبار"، أن المركب المضبوط يعود لكلّ من عبدالله أحمد طالب وشقيقه حذيفة، وهما من سكان بلدة ببنين في عكار، ويعملان في تهريب المهاجرين عبر المراكب، وكانا قد عملا سابقاً على تحضير عشرات الرحلات. وخلافاً لما يشاع عن الرحلة الأخيرة أنها انطلقت من المنية، أكدت المعلومات أنها انطلقت من منطقة القيطع حي البحر في عكار، وأن المركب جرى تحميله نهار الثلاثاء الفائت، عند الساعة الثانية والنصف فجراً، وعلى متنه 40 شخصاً فقط.
 
 
ورجّحت مصادر أمنية أن يكون سببَ قلة عدد الركاب أمران، "الأول، تأمين السرعة في التحميل للهروب من الكمين الأمني الذي غالباً ما تنجح به مديرية المخابرات في عكار من خلال ضبط الشواطئ، والثاني، وهو الأبرز، الاستعاضة عن العدد الكبير للمهاجرين بكمية كبيرة من المخدّرات قُدّرت بحوالي 2 طن كانت موضّبة داخل أكياس ومُخفاة داخل المركب".
 
 
وبالفعل، جرت مطاردة المركب بعد انطلاقه من الشاطئ، من قبل القوات البحرية في الجيش اللبناني، فيما سارع المسؤولون عن الرحلة إلى رمي أكياس المخدّرات داخل مياه البحر وغادروا سريعاً خارج المياه الإقليمية. في اليوم التالي، أي الأربعاء الفائت، تمكّنت البحرية اللبنانية من مصادرة الكمية الكبيرة من المخدّرات التي رُميت، بعدما أعاد أحد المراكب البحرية جمعها وإرجاعها إلى الشاطئ، وجرى توقيف 3 أشخاص من آل طالب، هم أصحاب المركب، على ذمة التحقيق.
 
 
وكانت أخبار وصلت ليلاً أن المركب، الذي يحمل اسم "أبو نزيه"، عاد أدراجه باتجاه المياه اللبنانية بعدما كان قد وصل إلى المياه الإقليمية، وتم ضبطه عند نقطة الهري في شكا من قبل مخابرات الجيش اللبناني. وفيما انتشرت أخبار أن المركب لم يكمل طريقه نحو إيطاليا بسبب عوامل الطقس، قيل أيضاً إن منظمي الرحلة اختاروا العودة بسبب الخسارة التي لحقت بهم جراء تمكّن الجيش من ضبط كمية المخدرات.
 
 
مصادر خاصة أفادت "الأخبار" بأن المراكب التي يتم نقلها في هذه الأيام يستحيل أن تصل إلى وجهتها، بسبب حالة الطقس السيئة، وأنها باتت مشبوهة نظراً إلى توقيت انطلاقها في ظل المخاطر المحتّمة عليها.
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout