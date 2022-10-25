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الوطن السورية: السفير الروسي لـ الرئيس عون: موسكو على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

25
OCTOBER
2022
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الوطن السورية: نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً ترحيب موسكو باتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي.

 

وفي وقت سابق أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم غداً الأربعاء.

 

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: «إننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائماً هو الحال بين البلدين».

الوطن السورية,الوطن السورية
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