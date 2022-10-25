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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2022

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 الأخبار: مغارة النافعة

«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق | سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً
«الطاقة» تحضّر مناقصة استيراد الفيول أويل: حلم الـ 8 ساعات قريباً؟

 

 

 

 

الديار: تباين بين باريس والرياض ... «فيتو» سعودي على دعوة للحوار مع حزب الله
رسالة سوريّة قاسية في ملف الترسيم... و «إسرائيل» توقّع دون أوهام «بالتطبيع»
الفراغ الرئاسي بات محتوماً... والجلسة الرابعة تشهد «تصدّع» نواب «التغيير»

 

 

 

البناء: بريطانيا في عهدة رئيس وزراء من أصول هندية للمرة الأولى… وسوناك: الأولوية للاستقرار/ النواب الـ 13 تفرّقوا ثلاث فرق… ومعوّض بدأ التراجع العكسيّ… وجعجع لا يمانع بقائد الجيش/ الحكومة على نار حامية وتوقعات بولادتها السبت… والخميس توقيع أوراق اعتماد إطار الغاز/

 

 

 


اللواء: صدمة سورية لبعبدا: لا موعد للترسيم البحري!
هوكشتاين يُرجئ «الجلسة الخامسة».. وميقاتي إلى بعبدا بين الوداع والعتاب

 

 

 


نداء الوطن: ميقاتي في بعبدا اليوم "مودّعاً"... والتغييريون "الساعد الأيمن" لجبهة الشغور!
الأسد "رسّم حدود" عون: العين لا تعلو على الحاجب!

 

 

 

 

الجمهورية: إيجابيات التأليف ذابت... إلى التصعيد در

بري لـ الجمهورية: لا جلسات قبل التوافق

 

 

 


النهار: "الفولكلور" الانتخابي يتمادى ولا ترسيم مع دمشق

 

 

 


?l'orient le jour: Du surplace en attendant une percée de dernière minute 

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