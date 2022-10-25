عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: مغارة النافعة

«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق | سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً

«الطاقة» تحضّر مناقصة استيراد الفيول أويل: حلم الـ 8 ساعات قريباً؟

الديار: تباين بين باريس والرياض ... «فيتو» سعودي على دعوة للحوار مع حزب الله

رسالة سوريّة قاسية في ملف الترسيم... و «إسرائيل» توقّع دون أوهام «بالتطبيع»

الفراغ الرئاسي بات محتوماً... والجلسة الرابعة تشهد «تصدّع» نواب «التغيير»

البناء: بريطانيا في عهدة رئيس وزراء من أصول هندية للمرة الأولى… وسوناك: الأولوية للاستقرار/ النواب الـ 13 تفرّقوا ثلاث فرق… ومعوّض بدأ التراجع العكسيّ… وجعجع لا يمانع بقائد الجيش/ الحكومة على نار حامية وتوقعات بولادتها السبت… والخميس توقيع أوراق اعتماد إطار الغاز/



اللواء: صدمة سورية لبعبدا: لا موعد للترسيم البحري!

هوكشتاين يُرجئ «الجلسة الخامسة».. وميقاتي إلى بعبدا بين الوداع والعتاب



نداء الوطن: ميقاتي في بعبدا اليوم "مودّعاً"... والتغييريون "الساعد الأيمن" لجبهة الشغور!

الأسد "رسّم حدود" عون: العين لا تعلو على الحاجب!

الجمهورية: إيجابيات التأليف ذابت... إلى التصعيد در

بري لـ الجمهورية: لا جلسات قبل التوافق



النهار: "الفولكلور" الانتخابي يتمادى ولا ترسيم مع دمشق



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