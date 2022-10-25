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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

تقول مصادر وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية أبلغت واشنطن عزمها بيع محفظتها من السندات الأميركية إذا تم اتخاذ أي إجراءات تقييدية أو عقابية بحق أوبك على خلفية النزاع القائم حول قرار أوبك تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يومياً مع أول تشرين الثاني.

 

خفايا

قال مصدر على صلة بالملف الحكومي إن احتمال الفشل قائم ربما لاعتقاد طرفي الصراع الرئيس نجيب ميقاتي أن غياب حكومة جديدة مفيد لكليهما فيكسب ميقاتي المكانة السياسيّة للرئاسة بلا حكومة ويعطّل باسيل الوظيفة الإجرائية للحكومة ويصير ناخباً يملك الفيتو للخروج من الفراغ.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
ربطت مصادر دبلوماسية بين إعلان دولة كبرى رغبتها في رعاية المفاوضات البحرية بين لبنان وسوريا، وتأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى أجل غير مسمى!


لغز
استفسر ملحقون عن مصدر مخاوف بعض الجهات من تطورات أمنية، إذا ما وقعت «الفوضى الدستورية» التي تحدَّث عنها التيار الحاكم لتاريخه..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لوحظ أنّ نائباً انتقد صباحاً القوى التي تحمّل بعض المعارضين مسؤولية عدم الاتفاق على مرشح واحد، ليعود وينقلب بعد أقل من ساعة على موقفه، ويبدّل في تصويته من مرشح إلى آخر، وينتهي به الأمر إلى الدعوة للاتفاق على مرشح آخر.

 

رغم الآراء المخالفة لمستشاري اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت، أصرّ وزير الأشغال على إخضاع صفقات هذه اللجنة لرقابة هيئة الشراء العام ما اعتبر خطوة متقدمة لأن صفقات هذه اللجنة كانت خارج الرقابة منذ إنشائها.

 

أكد أحد نواب كتلة نيابية لم تحسم قرارها الرئاسيّ أنّ الكتلة تميل إلى ترشيح النائب نعمة إفرام، على قاعدة أنّ الأخير سلّف النائب ميشال معوّض، على أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي ومن معه.

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