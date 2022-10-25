البناء: الحكومة الجديدة السبت؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتسارع وتيرة المشاورات الحكومية لاستثمار الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتأليف حكومة جديدة تدير البلاد بفترة الشغور. وإذ أفيد بأن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور بعبدا خلال اليومين المقبلين لمتابعة البحث مع عون بتأليف الحكومة، أكدت أوساط حكومية لـ»البناء» أن الزيارة لم تحدد بعد والاتصالات لم تتوقف ومفتوحة بين القصر الحكومي وكافة الخطوط وقد تفضي الى نتيجة في أي لحظة، كاشفة أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يجمّد حراكه ومساعيه كما أشيع وكذلك حزب الله الذي بقي على تواصل مع ميقاتي بشكل دائم، مشددة على أن الاتصالات ستستمر حتى آخر دقيقة من ولاية الرئيس عون لاستيلاد الحكومة.