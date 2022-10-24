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بسبب الكسوف الذي يؤثّر على لبنان غدًا... طلب من الحلبي

24
OCTOBER
2022
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طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف, بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء الواقع في 25 تشرين الأوّل بين الساعة 12h54 والساعة 15h20 من بعد الظهر.

على أن تكون التوعية المطلوبة, من خلال أنشطة تقام لهم قبل الظهر.

وطلب الحلبي, من مديري المؤسسات التعليمية والأهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر أو عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.

ويشهد العالم، يوم الثلاثاء القادم، كسوفًا جزئيًا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 ت. غ. قبالة الهند، مرورًا بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

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