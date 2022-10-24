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مياه بيروت وجبل لبنان تحذر...ماذا كشفت عن سلامة مياه الشفة؟

24
OCTOBER
2022
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:

“تؤكد المؤسسة أن فحوصًا أجرتها في الأيام الفائتة وصدرت ليل أمس أظهرت أن المياه التي توزعها المؤسسة في نطاق صلاحيتها مقبولة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة. كما أنها معقمة بمادة الكلور حيث تحرص المؤسسة على أن تكون نسبة التعقيم في بداية خطوط التغذية كافية لضمان استمرار تعقيم المياه حتى نهاية هذه الخطوط.

ويهم المؤسسة التوضيح أنه ونتيجة التقارير المتداولة عن تلوث للمياه بالكوليرا في مناطق في بيروت، قامت المؤسسة بانتداب فرق لأخذ عينات من المياه من هذه المناطق بإدارة المختبر الرئيسي في الضبية. وقد أثبتت الفحوص الجرثومية أن مياه الشفة التي توزعها المؤسسة مطابقة للمواصفات المطلوبة، في حين أن التقارير المتداولة عن تلوث المياه تعود لفحوص أجريت لمياه الصرف الصحي. وتدعو المؤسسة في هذا المجال المشتركين إلى ضرورة التنبه لعدم حصول أي اختلاط لمياه الشفة مع مياه الصرف الصحي.

وستواصل المؤسسة التي انتدبت فرقًا على كامل المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها فحص مصادر المياه بشكل دوري ومستمر وإعلام الرأي العام بالنتائج حرصًا على السلامة”.

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