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لجنة إدارة مخاطر الكوارث في محافظة البقاع التأمت برئاسة أبو جوده وبحثت في انتشار “الكوليرا”

24
OCTOBER
2022
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التأمت “لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع” برئاسة محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في سراي زحلة، بحضور قائمقامي راشيا والبقاع الغربي، رئيس القسم في محافظة البقاع، وممثلين عن الأجهزة الأمنية بفروعها كافة، رؤساء المصالح والدوائر وممثلين عن الإدارت الرسمية، ممثلين عن منظمة ال UNICEF والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني.

وتباحثت اللجنة مسألة انتشار وباء الكوليرا وكيفية التصدي له، والإجراءت التي يجب اتخاذها، وتم التوافق على عدة خطوات، كما أنه سيكون هناك تنسيق بين الوزارات المختصة لا سيما وزارات الصحة والطاقة والمياه والاقتصاد في ما خص عيّنات المياه.

كما وقام ابو جوده بمتابعة هذا الموضوع، وأصدر تعميما الى البلديات كافة في محافظة البقاع للقيام بما يلي:
“1- إجراء إحصاء وفحص دوري لآبار المياه وخزانات المياه العامة الموجودة داخل كل بلدة وتعقيمها.

2- التنبيه على أصحاب صهاريج المياه بضرورة تعبئة مياه نظيفة، وتعقيم هذه الصهاريج قبل عملية توزيع المياه.

3- التعميم على الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة وعلى إدارات دور العجزة والحضانات، وعلى إدارات المطاعم والأندية الرياضية بضرورة إجراء التعقيم الدوري حفاظاً على الصحة العامة.

4- التعميم على المواطنين بضروة الحفاظ على النظافة الشخصية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية .


5- إجراء مراقبة ومتابعة ضمن نطاق كل بلدة بخاصة لمخيمات النازحين السوريين والإبلاغ عن اي حالة مشتبه فيها لوزارة الصحة ولمحافظة البقاع لإمكانية متابعة هذا الموضوع بشكل دقيق ولمنع انتشار وباء الكوليرا”.

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