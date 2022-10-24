هكذا جاءت نتائج فحوص العينات...بعد حالات التسمم في تعلبايا!

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بصدور نتائج فحوص العيّنات التي تم أخذها من مطعم “ف. ش” في تعلبايا بعد ظهور عشرات الحالات من التسمم لتناولهم الدجاج من المطعم المذكور منذ قرابة العشرة أيام، حيث اتت النتائج ايجابية لجهة وجود بكتيريا “السالمونيلا” في الدجاج النيئ والمشوي وبانواعه كافة، وفي سلطة الملفوف التي يقدمها المطعم مع الوجبات السريعة.

علماً ان المطعم مقفل منذ ظهور حالات التسمم، وسيتابع الموضوع مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي يعود لها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج الجديدة.

كما أفادت الوكالة بأن العينات التي اخذت من محل بيع الدجاج في بلدة قب الياس خلوّها من “السالمونيلا” وهي صالحة للأكل.