مخزومي: إلى متى سيبقى الحاكم متسلحاً بقانون النقد والتسليف على حساب المواطن والبلد؟

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غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه عبر تويتر قائلاً: "بعد بيان حاكم مصرف لبنان المفاجئ حول بيع المصرف الدولار الأميركي حصراً دون أن يشتريه عبر منصة صيرفة، توجهت للحكومة بالسؤال عن هدف الحاكم من التوقف عن شراء الدولار وإذا ما كانت الحكومة على علم مسبق بأنه سيصدر هكذا تعميم؟ ومن هي الأطراف التي لها حق بالوصول إلى المنصة؟".

واضاف: "سألت الحكومة أيضًا عما ستفعل إزاء هذه التصرفات التي تمس بتكلفة معيشة المواطن وقوته وإلى متى سيبقى الحاكم متسلحاً بقانون النقد والتسليف على حساب المواطن والبلد، خصوصًا أن ما حصل دليل إضافي على أن سلامة يتلاعب بسعر الصرف وهذا الأمر يستدعي السؤال والمحاسبة الشديدة".