رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة بحث ومعراوي في تطبيق رفع الدولار الجمركي وأمور قطاع السيارات

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التقى رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي يرافقه نائب رئيس النقابة داني ندي اليوم في مقر الوزارة ، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، وتم البحث في مفاعيل تطبيق رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، وتأثيره على قطاع السيارات.

كما تطرق الجانبان وفق بيان، الى موازنة العام 2023 وضرورة تعديل بعض الإجراءات الضريبية خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع السيارات، مراعاةً للعدالة الضريبية.

وقد اشاد قزي بالنقاش المسؤول والعلمي مع معراوي، مشيراً الى انه "سيتم عقد إجتماعات أخرى لمتابعة المواضيع المطروحة".